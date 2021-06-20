قانون لم الشمل.. الحكومة الإسرائيلية تواجه غداً أول عقبة محورية

ويمنع قانون لم شمل العائلات، منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.





وقال فريج: إن حزب (ميريتس) كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما وانه قد قدم في حينه التماسا ضده الى المحكمة العليا، معتبرا أنه بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف.





وكان حزب (الصهيونية المتدينة) قد أوضح ان نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون.



وتظاهر الليلة الماضية نشطاء من اليمين خارج منزل رئيس الوزراء، نفتالي بينت ضد الحكومة الجديدة.



وقال النائب من (ليكود)، ميكي زوهار إن حزبه لم يقرر ما اذا كان سيساعد الحكومة أم لا، وأن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.



وأعلن الوزير عن حزب (ميرتس) عيساوي فريج، إنه لن يصوت الى جانب هذا القانون.