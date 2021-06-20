دولي

قانون لم الشمل.. الحكومة الإسرائيلية تواجه غداً أول عقبة محورية

قانون لم الشمل.. الحكومة الإسرائيلية تواجه غداً أول عقبة محورية
الحكومة الإسرائيلية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
تواجه الحكومة الإسرائيلية غداً أول عقبة محورية وهي تمديد قانون لم شمل العائلات، وذلك بعد مرور نحو أسبوع فقط على تأديتها اليمين. 

ويمنع قانون لم شمل العائلات، منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين.

وأعلن الوزير عن حزب (ميرتس) عيساوي فريج، إنه لن يصوت الى جانب هذا القانون.

وقال فريج: إن حزب (ميريتس) كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما وانه قد قدم في حينه التماسا ضده الى المحكمة العليا، معتبرا أنه بالإمكان تعديل هذا القانون بحيث سيرضي جميع الأطراف في الائتلاف. 

وكان حزب (الصهيونية المتدينة) قد أوضح ان نوابه سيدعمون صيغة أوسع للقانون.

وتظاهر الليلة الماضية نشطاء من اليمين خارج منزل رئيس الوزراء، نفتالي بينت ضد الحكومة الجديدة.

وقال النائب من (ليكود)، ميكي زوهار إن حزبه لم يقرر ما اذا كان سيساعد الحكومة أم لا، وأن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.  

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