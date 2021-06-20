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الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح  غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 

 

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-17 29-17 29-17 بيت لحم 28-17 29-17 29-17
رام الله والبيرة 27-16 28-16 28-16 طولكرم 30-20 31-20 31-20
نابلس 29-18 30-18 30-18 قلقيلية 30-20 31-20 31-20
جنين 31-19 32-19 32-19 سلفيت 28-17 29-17 29-17
طوباس 32-20 33-20 33-20 روابي 29-18 30-18 30-18
الخليل 27-16 28-16 28-16 غزه 29-21 30-21 30-21
أريحا 37-24 38-24 38-24 خانيونس 29-21 30-21 30-21
الأغوار الشمالية 35-22 36-22 36-22 رفح 30-20 31-20 31-20

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