شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح

مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، مساء اليوم السبت، على أهالي حي الشيخ جراح، وهاجموا منازل المواطنين القريبين من البيوت التي استولوا عليها عنوة في الحي الواقع شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تصدوا للمستوطنين، إلا أن جيش وشرطة الاحتلال اعتدوا على الأهالي بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم.

وناشد أهالي حي الشيخ جراح عبر فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين المقدسيين بالتوجه للحي من أجل الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم أمام هجوم المستوطنين.

وأوضحت الناشطة منى الكرد أن الاحتلال حدد موعد الاستئناف لأربع عائلات مهددة بالترحيل وهي (الكرد والقاسم والجاعوني واسكافي) في 2/8/2021 في محكمة الاحتلال العليا.

يشار إلى أن حي الشيخ جراح مغلق بالمكعبات الاسمنتية إضافة إلى نقاط التفتيش العسكرية والسواتر الحديدية والعشرات من عناصر الشرطة والجيش الذين يحاصرون الحي منذ 34 يوما، ويمنع أي شخص بدخوله باستثناء ساكنيه.


 



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