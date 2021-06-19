الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء السبت، آلية السفر عبر معبر رفح، يوم غداً الأحد، 20 حزيران/ يونيو.
وأضافت الهيئة، في تصريح صحفي، أن المسافرين هم الأسماء المتبقية من الحافلتين الثالثة والرابعة من الكشف رقم (2021/22).
وطالبت المسافرين، بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مشددةً على ضرورة إحضار عدم ممناعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
طالع كشف رقم 2021/22
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