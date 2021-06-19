شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول أمني قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة.

وفي السياق، قالت القناة 13، في وقت سابق اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيطرح غداً خططاً لتجدد القتال في قطاع غزة، على المجلس الوزاري المصغر.

وكان جيش الاحتلال قد قصف مواقعاً للمقاومة في قطاع غزة، مرتين خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.

من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانات منفصلة، أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديدة.

ويسعى الاحتلال، إلى فرض معادلة جديدة، من خلال التعامل مع إطلاق البالونات الحارقة، مثل عمليات إطلاق الصواريخ، متمثلاً بالرد بقصف مواقع عسكرية تابعة للمقاومة في القطاع.

وأعلن ناطق باسم جيش الاحتلال، الجمعة الماضي، عن قيام مقاتلات حربية بمهاجبة مواقع ومجمعات عسكرية في غزة وخانيونس رداً على إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً أن رئيس الأركان أوعز بـ "تعزيز الاستعدادات والجهوزية لكافة السيناريوهات بما في ذلك استئناف القتال في غزة".

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حصارها لقطاع غزة، وسط استمرار اغلاق المعابر أمام حركة البضائع والأفراد، بعد انتهاء العدوان على القطاع، في 21 أيار/ مايو الماضي.

وحذر تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في وقت سابق، من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية "هش".

وقال وينسلاند، عبر موقع (تويتر): "إنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب"، مطالباً بضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة، يوم 21 أيار الماضي، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، برعاية مصرية بعد 11 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع.

أخبار ذات صلة

الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد

الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الأحد

اتفاقية تعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري

اتفاقية تعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري

خيمة اعتصام في أبو ديس للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيدة مي عفانة

خيمة اعتصام في أبو ديس للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيدة مي عفانة

انتخاب شاهر سعد عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

انتخاب شاهر سعد عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

أبو مرزوق: شريحة شعبية كبيرة من الفلسطينيين غُيبت عن منظمة التحرير

أبو مرزوق: شريحة شعبية كبيرة من الفلسطينيين غُيبت عن منظمة التحرير

المبادرة الوطنية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن صفقة اللقاحات ومقاطعة الاحتلال

المبادرة الوطنية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن صفقة اللقاحات ومقاطعة الاحتلال

وفيات بحادث سير مروع بين مركبة فلسطينية وأخرى إسرائيلية قرب نابلس

وفيات بحادث سير مروع بين مركبة فلسطينية وأخرى إسرائيلية قرب نابلس

نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الدكتورة طبش بمستشفى ناصر

نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الدكتورة طبش بمستشفى ناصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتفاقية تعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري

اتفاقية تعاون بين جمعية الكشافة الفلسطينية والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري

خيمة اعتصام في أبو ديس للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيدة مي عفانة

خيمة اعتصام في أبو ديس للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيدة مي عفانة

انتخاب شاهر سعد عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

انتخاب شاهر سعد عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الدكتورة طبش بمستشفى ناصر

نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية تستنكر الاعتداء الذي تعرضت له الدكتورة طبش بمستشفى ناصر

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب حقوق غير المدني والعسكري

غزة: الإعلان عن موعد صرف رواتب حقوق غير المدني والعسكري

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بإيجاد آلية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وإنهاء معاناتهم

أبو هولي يطالب الأمم المتحدة بإيجاد آلية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وإنهاء معاناتهم

المالكي يشارك في حوار حول أجندة التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

المالكي يشارك في حوار حول أجندة التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

المطران حنا: بعد انحسار جائحة (كورونا) نتمنى ان تعود الحياة الى طبيعتها

المطران حنا: بعد انحسار جائحة (كورونا) نتمنى ان تعود الحياة الى طبيعتها

منوعات

شاهد: محمد رمضان يثير غضب جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: محمد رمضان يثير غضب جمهوره بهذا الفيديو

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بأجرأ إطلالة لها

شاهد: سمية الخشاب تصدم جمهورها بأجرأ إطلالة لها

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما حقيقة حمل ريهام حجاج من زوج ياسمين عبدالعزيز السابق؟

ما حقيقة حمل ريهام حجاج من زوج ياسمين عبدالعزيز السابق؟

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بملامحها المختلفة

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بملامحها المختلفة

شاهد كيف استهزأ محمد الترك بدنيا بطمة بسبب وزنها

شاهد كيف استهزأ محمد الترك بدنيا بطمة بسبب وزنها

شاهد: أحلام تسلّم تاج &#34;الملكة&#34; لشريهان.. هل تخلت عن اللقب؟

شاهد: أحلام تسلّم تاج "الملكة" لشريهان.. هل تخلت عن اللقب؟

مصرع نجم سوشيال ميديا وزوجته ونجاة جنينها.. تعرف عليهم

مصرع نجم سوشيال ميديا وزوجته ونجاة جنينها.. تعرف عليهم

شاهد: حفيدة سوسن بدر تبهر الجمهور بجمالها

شاهد: حفيدة سوسن بدر تبهر الجمهور بجمالها

صور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم في جدة

صور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم في جدة

عربي

مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق

وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق

الاتحاد الأوروبي: لدينا الموارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الإصلاحات لنبدأ بذلك

الاتحاد الأوروبي: لدينا الموارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الإصلاحات لنبدأ بذلك

شاهد: ملك المغرب يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد حركة حماس

شاهد: ملك المغرب يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد حركة حماس