الاحتلال يهدد "بقصف واسع النطاق" ضد غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مسؤول أمني قوله: إن الجيش الإسرائيلي سيرد بقصف واسع النطاق ضد قطاع غزة إذا تم استئناف إطلاق البالونات الحارقة.وفي السياق، قالت القناة 13، في وقت سابق اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي سيطرح غداً خططاً لتجدد القتال في قطاع غزة، على المجلس الوزاري المصغر.وكان جيش الاحتلال قد قصف مواقعاً للمقاومة في قطاع غزة، مرتين خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.من جانبها، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانات منفصلة، أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتغيير قواعد الاشتباك وفرض معادلات جديدة.ويسعى الاحتلال، إلى فرض معادلة جديدة، من خلال التعامل مع إطلاق البالونات الحارقة، مثل عمليات إطلاق الصواريخ، متمثلاً بالرد بقصف مواقع عسكرية تابعة للمقاومة في القطاع.وأعلن ناطق باسم جيش الاحتلال، الجمعة الماضي، عن قيام مقاتلات حربية بمهاجبة مواقع ومجمعات عسكرية في غزة وخانيونس رداً على إطلاق البالونات الحارقة، مضيفاً أن رئيس الأركان أوعز بـ "تعزيز الاستعدادات والجهوزية لكافة السيناريوهات بما في ذلك استئناف القتال في غزة".وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من حصارها لقطاع غزة، وسط استمرار اغلاق المعابر أمام حركة البضائع والأفراد، بعد انتهاء العدوان على القطاع، في 21 أيار/ مايو الماضي.وحذر تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في وقت سابق، من أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل المقاومة الفلسطينية "هش".وقال وينسلاند، عبر موقع (تويتر): "إنني أحث كلا الجانبين على الامتناع عن اتخاذ خطوات واستفزازات أحادية الجانب"، مطالباً بضبط النفس والسماح بالعمل الضروري لتعزيز وقف إطلاق النار.وأعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة، يوم 21 أيار الماضي، بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة، برعاية مصرية بعد 11 يوم من العدوان الإسرائيلي على القطاع.