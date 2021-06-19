في ظل تفشي المتحوّر "دلتا".. عدد قياسي جديد لإصابات (كورونا) في موسكو

رام الله - دنيا الوطنفي وقت تثير سرعة تفشي المتحوّر "دلتا" قلقا في دول عدة حول العالم، أعلنت العاصمة الروسية موسكو اليوم السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بـ (كوفيد-19) لليوم الثاني على التوالي،وسجّلت المدينة 9120 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني، بحسب بيانات حكومية، وذلك بعد يوم من تسجيلها 9056 إصابة.وكانت المدينة تسجّل نحو 3000 إصابة يوميا قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إلى أن المتحوّر دلتا مسؤول عن نحو 90% من الإصابات الجديدة، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).وتأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف ثاني مدن روسيا سان بطرسبورغ، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، ثلاث مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من يوليو/تموز، والتي يتوقع أن تستقطب الآلاف من جماهير كرة القدم الأوروبية.ويسارع المسؤولون الروس لإعادة فرض قيود لاحتواء الوباء وتوفير أسرّة جديدة مخصصة لمرضى "كوفيد".وأعلنت سان بطرسبرغ تشديد القيود بما في ذلك حظر بيع الطعام في مناطق تجمّع المشجّعين خلال مباريات بطولة أمم أوروبا.واتّخذت تدابير أكثر تشددا في موسكو حيث أعلن سوبيانين الجمعة إغلاق موقع تجمّع المشجّعين في المدينة فيما منع تجمّع أكثر من ألف شخص وعلّق جميع المناسبات الترفيهية الحاشدة وأغلق قاعات الرقص.وأعلن رئيس بلدية موسكو سوبيانين أن الإجراءات الأخيرة ضرورية نظرا لامتلاء مستشفيات العاصمة بمرضى "كوفيد" في غضون أيام.وأكد الخميس امتلاء 13 ألف سرير شاغر في المستشفيات في غضون خمسة أيام، مؤكدا أنه تم رفع عدد الأسرّة المخصصة لمرضى "كوفيد" إلى 17 ألفا.وأفادت نائبته أناستازيا راكوفا في بيان السبت، أن المدينة ستزيد عدد الأسرّة المتوفرة في المستشفيات إلى 24 ألفا خلال الأسبوعين المقبلين.