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الرئيس اللبناني: "عقبات داخلية وخارجية" تقف أمام عملية تشكيل الحكومة

الرئيس اللبناني: "عقبات داخلية وخارجية" تقف أمام عملية تشكيل الحكومة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، السبت، إن "عقبات داخلية وخارجية" تقف أمام عملية تشكيل الحكومة في بلاده.

جاء ذلك خلال لقائه مع ‏الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين يجريها الأخير إلى بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

واعتبر عون أن "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة، بعد تذليل العقبات الداخلية والخارجية التي تقف أمام عملية تشكيلها".

وأضاف أن "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب واقعية وتشاركية في تشكيل السلطة التنفيذية"، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

كما دعا عون "الاتحاد الأوروبي، إلى استمرار تقديم المساعدات لبلاده، لا سيما في استعادة الأموال اللبنانية المهربة إلى المصارف الأوروبية".

بدوره، قال المسؤول الأوروبي، في تصريحات صحفية، إن "الأزمة التي يواجهها لبنان محلية الصنع، وتم فرضها من الداخل وليس من الخارج أو من عوامل خارجية".

ودعا بوريل، المسؤولين اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة، مشترطا القيام بإصلاحات مقابل تقديم المساعدات إلى لبنان.

وفي وقت سابق السبت، وصل بوريل إلى بيروت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، للتباحث بشأن سبل خروج لبنان من أزمته الراهنة.

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