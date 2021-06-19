المالكي يشارك في حوار حول أجندة التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في جلسة حوار حول أجندة التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي.وتطرق المالكي في مداخلته إلى العقبات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأرض والموارد والحدود وسلب الفلسطينيين حرياتهم وحقوقهم.واستعرض الآثار المدمرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، من خلال الاستهداف المتعمد للبنية التحتية والمنشآت الصناعية.وشدد المالكي على أهمية استكمال البناء ومحاربة الفقر والبطالة والمجاعات والإرهاب، وضرورة التعاون المشترك المتعدد الأطراف المبني على التوافق الجدي بهدف خلق فرص متساوية وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وقال: القوى الدولية في السابق فشلت في حل الصراع لأنها اختارت إدارته، ما أدى إلى استمرار الوضع الراهن دون حل نهائي.وردا على سؤال للصحفيين حول موضوع الغاز والحدود البحرية، أكد المالكي أن دولة الاحتلال تمنع فلسطين من استخراج الغاز في غزة، وأن المجتمع الدولي لم ينجح في حماية الموارد الطبيعية الفلسطينية، ما أفشل مشاريع التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.ناقش المتحدثون إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة في ظل تزايد العنف والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي، وتأثير ذلك على التطور والازدهار، وكيفية التعامل مع تلك العقبات.