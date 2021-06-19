قيادي بـ (الجهاد): مجددا يُدهش الشعب الإيراني العالم بعنفوانه وانتمائه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها

رام الله - دنيا الوطنبارك عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم السبت، للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني اختيار رئيسً جديد لإيران، معتبرًا إياه إنجازاً كبيراً عزز حضور الثورة ومكانتها في إيران والعالم، مثمنًا دور طهران في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته.وأكد أنه بـ "الرغم من كل المؤامرات والحملات الخبيثة الموجهة والتي قادتها أجهزة استخبارات عالمية والمئات من وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة مشبوهة تدور في فلك أعداء الامة، لاستهداف الداخل الإيراني، إلا أن الشعب الإيراني العريق والحى والمتمسك بقيم الثورة الإسلامية، كان وما زال عصيّاً على التطويع".وأوضح أن الإيرانيين شاركوا بشكل واسع في الانتخابات الرئاسية أمس لاختيار رئيس للجمهورية الإسلامية، وهذا يؤشر على حيوية وقوة الإرادة الشعبية وصلابة المؤسسات في الجمهورية الإسلامية التي حافظت على خط الثورة بثبات كبير في كل المحطات والمنعطفات التاريخية.وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد: "مجددا يُدهش الشعب الإيراني العالم بعنفوانه وانتمائه وتمسكه بمنهج الثورة ونظامها".