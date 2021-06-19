بلدية غزة تصدر بياناً بشأن تكرار حوادث الاعتداء على موظفيها من قبل "خارجين"

رام الله - دنيا الوطناستنكرت بلدية غزة اليوم السبت، تكرار حوادث الاعتداء على موظفي بلدية غزة، من قبل "خارجين عن القانون"، أثناء القيام بأداء مهام عملهم في تقديم الخدمات لسكان المدينة.وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تعرض مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة لاعتداء آثم من قبل خارجين عن القانون خلال محاولته منعهم من سرقة بلاط الأرصفة وأحجار الجبهة في تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني غرب المدينة والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".وتابعت: "كما تعرضت طواقم قسم إزالة التعديات لاعتداء أثناء تأدية عملها في متابعة ظاهرة الإزعاج باستخدام مكبرات الصوت فى منطقة الصبرة، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين برضوض متوسطة وتكسير زجاج الباص الخاص بطواقم البلدية".وقالت البلدية: "أمام هذين الحادثين تشدد البلدية على ضرورة ملاحقة المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وردع الذين يتعدون على الأملاك العامة".كما تهيب البلدية بجميع أبناء شعبنا الصامد بضرورة التكاتف والتعاون مع البلدية للحفاظ على الأملاك العامة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حوداث سرقة أو تعدٍ على الأملاك العامة أو أي إزعاج ناتج عن استخدام مكبرات الصوت بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم 115.