بلدية غزة تصدر بياناً بشأن تكرار حوادث الاعتداء على موظفيها من قبل "خارجين"
استنكرت بلدية غزة اليوم السبت، تكرار حوادث الاعتداء على موظفي بلدية غزة، من قبل "خارجين عن القانون"، أثناء القيام بأداء مهام عملهم في تقديم الخدمات لسكان المدينة.
وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تعرض مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة لاعتداء آثم من قبل خارجين عن القانون خلال محاولته منعهم من سرقة بلاط الأرصفة وأحجار الجبهة في تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني غرب المدينة والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير".
وتابعت: "كما تعرضت طواقم قسم إزالة التعديات لاعتداء أثناء تأدية عملها في متابعة ظاهرة الإزعاج باستخدام مكبرات الصوت فى منطقة الصبرة، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين برضوض متوسطة وتكسير زجاج الباص الخاص بطواقم البلدية".
وقالت البلدية: "أمام هذين الحادثين تشدد البلدية على ضرورة ملاحقة المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وردع الذين يتعدون على الأملاك العامة".
كما تهيب البلدية بجميع أبناء شعبنا الصامد بضرورة التكاتف والتعاون مع البلدية للحفاظ على الأملاك العامة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حوداث سرقة أو تعدٍ على الأملاك العامة أو أي إزعاج ناتج عن استخدام مكبرات الصوت بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم 115.
التعليقات