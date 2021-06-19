حماس تهنئ خامنئي بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت بياناً بشأن الانتخابات الرئاسية الإيرانية.وفي البيان تقدّمت الحركة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيّد علي الخامنئي، وإلى الجمهورية الإسلامية في إيران ، قيادة وشعباً، بخالص التهنئة والتبريك بمناسبة إنجاز ونجاح عملية الانتخابات الرّئاسية، والتي اختار فيها الشعب الإيراني السيّد إبراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية في إيران.وباركت حماس للرّئيس رئيسي اختيار الشعب الإيراني له، لـ "نسأل الله تعالى له التوفيق والسَّداد والنجاح في قيادة البلاد، خدمة للجمهورية الإسلامية في إيران، وتحقيق تطلعات شعبها نحو مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء، ومواصلة وتعزيز مواقف إيران المشرّفة في التضامن مع فلسطين وقضيتها العادلة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني".