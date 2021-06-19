القوى والفصائل في نابلس تدعو للنفير في وجه المسيرات الاستفزازية للمستوطنين يوم الاثنين

رام الله - دنيا الوطندعا منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر أبو جيش المواطنين إلى قطع الطريق على مسيرات المستوطنين الاستفزازية المقررة بعد غد الاثنين على مفارق الطرق ورفع الأعلام الفلسطينية على كل التلال المرتفعة .وقال أبو جيش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، إن فصائل العمل الوطني ستجتمع اليوم في مكتب حركة فتح في نابلس وسيتم بحث الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتصدي لمسيرات المستوطنين المرتقبة .