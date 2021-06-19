هيئة الأسرى: الأسير أبو عطوان بات في وضع صحي صعب

رام الله - دنيا الوطنيواصل ثلاثة اسرى في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحاًعن الطعام ضد الاعتقال الإداري أبرزهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 46 يوماً.وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الأسير أبو عطوان بات في وضع صحي صعب وتتعمد إدارة السجون التنكيل به عبر استمرار نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى كابلان علما انه يتم تقييده بين الحين والآخر.وأضاف عبد ربه ان الأسير خضر عدنان يواصل هو الاخر اضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري إضافة إلى الأسير جمال الطويل المضرب احتجاجا على استمرار اعتقال ابنته بشرى إدارياً في سجن الدامون.