لجان المقاومة الشعبية تدعو للرد على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيراتهم

رام الله - دنيا الوطنقال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن دعوات المستوطنين لمسيرات استفزازية واسعة على طرق الضفة يوم الاثنين حافز لانتفاض أبناء شعبنا في وجه هذه الانتهاكات والاعتداءات مشيراً إلى وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة الشعبية عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية.وأضاف شتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن هناك فعاليات في كل مواقع الضفة الغربية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية على قمم الجبال مؤكدا أنها واجب وطني وسياسي على أبناء شعبنا كافة.