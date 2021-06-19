خريشة: أين الضابطة الجمركية ومكافحة الفساد من فضيحة اللقاحات "منتهية الصلاحية"؟

رام الله - دنيا الوطنتطرق النائب في المجلس التشريعي المنحل، إلى قضية اللقاحات -منتهية الصلاحية- والتي كانت وزارة الصحة الفلسطينية ستشتريها من الجانب الإسرائيلي.وقال خريشة في منشور عبر حسابه بموقع (فيسبوك): "لمن يعنيه الأمر، أين الضابطة الجمركية؟ أين الرقابة الدوائية؟ أين الرقابة المالية؟..اين مكافحة الفساد؟.. بل أين مؤسسة النزاهة والشفافية؟.. أين الارتبط المدني؟كما تساءل: أين الأجهزة ودكاكينها؟ أين النيابة بل أين القضاء؟ أين المعاين؟ أين الفاحص؟، واخيرا اين من دفع وسمسر؟.. معقول الاحتلال يكشف عدم صلاحية اللقاح طبعًا ليس حبا بنا وانما طمأنة لمستوطنيه.. علبة فول منتهية الصلاحية تقود مقتنيها الى محكمة امن الدولة! أما لقاح منتهي الصلاحية يعزز الوجود والاستمرار بالحكومة!وأضاف خريشة: "والله ان غياب وتغييب وحل المجلس التشريعي صاحب صلاحية التشريع والرقابة والمحاسبة وحجب الثقة لم يكن بريئا ولا دستوريا رغم استخدام محكمة انشات لهذا الغرض ومنع اجراء الانتخابات هو الذي فتح الباب واسعا للاستهتار بالناس وحياتهم وارزاقهم، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة؟