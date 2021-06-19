صيام يدعو إلى الرباط في الأقصى رداً على محاولات التهويد

رام الله - دنيا الوطنطالب نائب محافظ القدس عبد الله صيام المواطنين بالرباط في المسجد الأقصى باعتبار ذلك الرد الأمثل على محاولة الاحتلالتهويد المقدسات، مؤكداً أن الاحتلال لا يراعي قُدسية المكان وأن الرباط فيه واجب ديني ووطني للحفاظ على الحرم القدسي ومنع المستوطنين من تنفيذ مخططاتهم.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن المقدسيين مستمرون في تحدي قرارات الاحتلال بالرغم من إجراءاته العنصرية وملاحقة المواطنين وفرض الضرائب عليهم، مؤكدا أن ما يجري في المدينة المحتلة استيطان احلالي على حساب المواطنين أصحاب الأرض الأصليين.