شؤون فلسطينية

منصور: مجلس الأمن يعقد الخميس المقبل جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334

منصور: مجلس الأمن يعقد الخميس المقبل جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس السفراء العرب سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم لتنفيذ ما تم
الاتفاق عليه في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دولة قطر، لضمان استمرار الجهد من المجموعة العربية لدعم القدس ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا من خلال التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن اجتماعاً آخر سيعقد في الـ 22 من الشهر الحالي لدول عدم الانحياز عبر تقنية الاتصال المرئي حيث سيتضمن البيان النهائي الدعوة لوقف إجراءات الاحتلال في القدس المحتلة ومتابعة آثار العدوان على قطاع غزة وما خلفه من شهداء وجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية.

وبيّن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور ان مجلس الامن الدولي سيعقد في ال 24 من الشهر الحالي جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 ومتابعة استفزازات الاحتلال وانتهاكاته من تدمير البيوت وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة من خلال تقرير الأمين العام، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الحراك الدبلوماسي في العالم لوقف دائم لإطلاق النار وتوفير حماية دولية لشعبنا.

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