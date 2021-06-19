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مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا

مفتي مصر: الانضمام لجماعة الإخوان حرام شرعًا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مفتي الديار المصرية شوقي علام أن حكم الانضمام لجماعة "الإخوان المسلمين" حرام شرعا.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم) فقد قال علام: "أصدرنا فتوى بحرمة الانضمام إلى جماعة الإخوان قبل ذلك، لأنها جماعة إرهابية، وكذلك الانضمام لأي جماعة منبثقة منها".

كما أشار إلى أن دار الإفتاء بصدد إصدار موسوعة "المعلمة المصرية في العلوم الإفتائية" وهي موسوعة كاشفة عن واقع مصري وخبرة إفتائية طويلة، كما تجمع هذه المعلمة مبادئ العملية الإفتائية وأركانها.

وأضاف أن الدعوة تسير فى منظومة منضبطة فى سياق الدولة المصرية، معقبا: "لسنا في مجتمع بلا قانون و بلا اختصاص".

وأكد أن "الدعوة إلى الله من اختصاص وزارة الأوقاف المصرية والوعاظ فى الأزهر الشريف"، مطالبا "بالرجوع إلى القانون الذى ينظم الاختصاص وإصدار تشريع قانوني ملزم بإبعاد غير المتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء".

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