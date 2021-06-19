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وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق

وفاة جديدة بالفطر الأسود في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف في العراق، عن وفاة مواطن بسبب مرض الفطر الأسود.

ووفق (السومرية نيوز) فقد أصدرت دائرة صحة النجف بيانا توضيحيا، قالت فيه: "تود دائرة صحة النجف الأشرف أن توضح للأخوة المواطنين أن حالة الوفاة التي حدثت هذا اليوم بمرض الفطر الأسود تعود لمريض من محافظة ذي قار بعمر 56، علما حضر للعلاج في مركز النجف للعلوم العصبية لإصابته بجلطة دماغية مع التهابات الجيوب الأنفية والعين، وهو غير مصاب بفيروس كورونا، إلا أنه يعاني من الإصابة بمرض السكري، وهو أحد مسببات الإصابة بالفطر الأسود".

وأضافت: "نود الإشارة هنا إلى أن مريضة أخرى بعمر 55، علما كانت مصابة بفيروس كورونا وأصيبت بالفطر الأسود، إلا أنها وبحمد الله تماثلت واكتسبت الشفاء التام".

وأكملت الدائرة في بيانها: "نؤكد لمواطنينا الكرام كما أكدنا سابقا، أن مرض الفطر الأسود مرض غير انتقالي، وأن الفئات المعرضة للإصابة به هم الذين يكثرون من استخدام أدوية الكورتيزون والستيرويد والمضادات الحيوية بصورة عامة وذوي المناعة الضعيفة والمصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود في التربة والنباتات والفواكه المتحللة، ويؤثر على الجيوب الأنفية والرئتين والمخ".

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