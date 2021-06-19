شؤون فلسطينية

تيسير خالد: الإدارة الأميركية تعطي حكومة إسرائيل ضوءاً أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم

تيسير خالد: الإدارة الأميركية تعطي حكومة إسرائيل ضوءاً أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
اتهم تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي الإدارة الأميركية بإعطاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضوءًا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967

وأضاف: أن وسائل الاعلام تناقلت بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة تفيد أنها لن تثير القضية الفلسطينية في الأشهر الأربعة المقبلة وأنها لن تزعجها حتى يتم إقرار موازنة دولة الاحتلال .

وتابع قائلا : اليوم إقرار الموازنة وبعد أربعة أشهر تجد هذه الإدارة أعذارا جديدة للتعبير عن رغبتها بعدم إزعاج حكومة بينت – لابيد ولسان حالها يقول: الفلسطينيين بينتظروا، شو المشكلة، المهم عدم ازعاج حكومة إسرائيل.

وختم تيسير خالد مدونته قائلا: هذه اخبار سيئة طبعا لمن يراهنون على دور مختلف وسياسة مختلفة للولايات المتحدة من حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وهذا ضوء أخضر طبعا يمنح حكومة اسرائيل ومعها بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير المزيد من الوقت لمواصلة التحريض وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

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