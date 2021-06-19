دولي

إيران: أول تصريح لـ "إبراهيم رئيسي" عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية

إيران: أول تصريح لـ "إبراهيم رئيسي" عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية
إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عن أمنيته بأن يكون محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه.

وقال رئيسي في أول تصريح له بعد الإعلان عن انتخابه رئيساً لإيران: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم".

ودعا رئيسي جميع الخبراء والمفكرين لتقديم وجهات نظرهم القيمة

من جهته قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي: أبارك للفائزين في الانتخابات الرئاسية والبلدية وأؤكد على ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم حسب الدستور

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت،  فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.

وحصل منافسو رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.

وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية: إن رئيسي حصل على 62% من الأصوات مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.

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