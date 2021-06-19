إيران: أول تصريح لـ "إبراهيم رئيسي" عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.





وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.





وحصل منافسو رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.





وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية: إن رئيسي حصل على 62% من الأصوات مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.

رام الله - دنيا الوطنأعرب الفائز بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عن أمنيته بأن يكون محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه.وقال رئيسي في أول تصريح له بعد الإعلان عن انتخابه رئيساً لإيران: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم".ودعا رئيسي جميع الخبراء والمفكرين لتقديم وجهات نظرهم القيمةمن جهته قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي: أبارك للفائزين في الانتخابات الرئاسية والبلدية وأؤكد على ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم حسب الدستور