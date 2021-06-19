وفاتان و106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل وفاتين، و106 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و282 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظة سلفيت (1)، قطاع غزة (1).وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (1)، طوباس (1)، نابلس (2)، قطاع غزة (102)، لافتة إلى أنه تم إجراء 1335 فحصا.وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس (8)، نابلس (8)، جنين (5)، الخليل (1)، طولكرم (1)، رام الله والبيرة (3)، بيت لحم (2)، قطاع غزة (254).وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصابان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 17 مصابا.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,598، بينهم 270,795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.