حسين الشيخ يرد على أنباء ربطته بعملية شراء اللقاحات "منتهية الصلاحية" من الجانب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنرد حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، على الأنباء التي ربطته بعملية شراء اللقاحات -منتهية الصلاحية- من الجانب الإسرائيلي.‏وقال الشيخ في تصريح مقتضب عبر صفحته بموقع (فيسبوك): "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا".وأضاف الشيخ "ما نُشر هو تصّيد بالمياه العكره، ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها".وختم منشوره بالقول: "نأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية".يذكر أنه نُسب تصريحًا مفبركًا للناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، جاء فيه إن "وزارة الصحة الفلسطينية كانت مهمتها استلام لقاح فايزر من الجانب الإسرائيلي فقط وليست هي صاحبة الاتفاق، وقد تم إبلاغنا من قبل وزارة الشؤون المدنية ممثلة بالوزير حسين الشيخ المشرف على هذه الصفقة أن هذه اللقاحات جيدة وسارية المفعول، ولكن للأسف ظهر أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في قرب انتهاء صلاحيتها".ونفى فيما بعد الشخرة أنه صرح لأي وسيلة إعلامية، وأن هذا الحديث مفبرك.