وزير الخارجية يلتقي بنظيره الطاجيكي





وأشار إلى سياسة إسرائيل الاستيطانية وسيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية بهدف التهجير القسري للفلسطينيين وتوطين المزيد من المستوطنين لتغيير ديموغرافيا القدس والضفة الغربية.





وأضاف الوزير المالكي أن إسرائيل ليست قوة قائمة بالاحتلال فحسب، بل احتلال عنصري يضطهد الشعب الفلسطيني ويرتكب أبشع الجرائم بحقه.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، تحدث المالكي عن أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبل الشراكة بعد افتتاح دولة فلسطين سفارة لها في طاجكستان، عن طريق تبادل الزيارات وتوقيع الاتفاقيات وتأسيس لجنة وزارية مشتركة وتحديد موعد وآليات تنفيذية لها وإنشاء بروتوكول مشاورات سياسية منتظمة لفتح الطريق لعلاقة مستمرة ومستدامة.



بدوره، رحب الوزير مهر الدين بافتتاح سفارة لدولة فلسطين في طاجكستان، وأكد على تضامن طاجكستان الكامل والمستمر مع فلسطين في كافة المحافل الدولية، سواء في حركة عدم الانحياز او الأمم المتحدة.





وأكد على اهتمام طاجكستان بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دولة فلسطين في شتى المجالات.



وشارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية د. فائد مصطفى والسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية، رياض المالكي، يلتقي بنظيره الطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي.شرح الوزير المالكي عن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ونتائج العدوان الأخير على قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب.