قيادي بـ (حماس) يواصل إضرابه المفتوح لليوم الـ17 على التوالي

واعتقل الطويل (59 عاما) بتاريخ 2/6/2021، عقب اقتحام قوات خاصة منزله وتفتيشه، وجرى نقله لاحقاً إلى سجن عوفر ثم إلى سجن هاشارون، بعد أن أصدرت محكمة (عوفر) العسكرية الإسرائيلية، قراراً بتحويله، إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.





وابنته بشرى اعتقلت بتاريخ 9/11/2020 أثناء مرورها عن حاجز عسكري، وحولتها سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري، لمدة 4 أشهر، وقبل انتهاء الأمر الأول، قامت سلطات الاحتلال بتاريخ 7/3/2021 بتجديد أمر الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر أخرى قابلة للتجديد لأجلٍ غير مسمى.





رام الله - دنيا الوطنيواصل الأسير القيادي في حركة حماس، جمال الطويل من رام الله إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ17 على التوالي، رفضا لاستمرار الاحتلال اعتقاله واعتقال ابنته إداريا منذ عدة أشهر.