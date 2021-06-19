الاتحاد الأوروبي: لدينا الموارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الإصلاحات لنبدأ بذلك

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إنه أطلق رسالة صارمة لكل المسؤولين اللبنانيين.وأكد في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا، أن هناك موارد لمساعدة لبنان لكن يجب أن تطبق الإصلاحات أولا.وأعرب بوريل عن تضامنه ودعمه للجيش اللبناني، وقلقه حيال لبنان، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بدوره في تقديم الدعم المستمر المباشر للشعب اللبناني.ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، القادة في لبنان إلى ضرورة أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يشكلوا حكومة، وقال: "نحن مستعدون لمساعدة الشعب اللبناني، وفي حال لم يتم حل الأزمة سنعتمد خيارات أخرى ونأمل أن لا نضطر لذلك".واعتبر بوريل أن الأزمة التي يواجهها لبنان ناتجة عن سوء الإدارة وليس سببها وجود النازحين.