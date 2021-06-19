غزة: الهيئة القيادية العليا لفتح تكشف حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم القطاع

وحذر من "مغبة الانزلاق في أتون هذه الأخبار والفبركات الإعلامية التي لا تخدم سوى أعداء فلسطين وفتح الخالدة"، داعياً الجميع للرجوع للمصادر التنظيمية الرسمية قبل تداول أي خبر يخص الحركة.



رام الله - دنيا الوطننفى جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا بحركة فتح، بما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، و"بعض الصفحات المشبوهة" بشأن اجتماع الهيئة القيادية العليا مساء الجمعة الموافق 18/6/2021 وأنه "خلال الاجتماع أتخذ قرار بحل أقاليم المحافظات الجنوبية خبر مزور وكاذب".وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه لم يكن هنالك أي اجتماع للهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مساء الجمعة وبالتالي فـ "إن كل تفاصيل هذه الخبر عارٍ عن الصحة".