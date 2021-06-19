غزة: تسجيل حالة وفاة و102 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 487 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 254 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، مضيفة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 112921 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2904 حالة، وإجمالي المتعافين 108965 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، من بينها 45 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخصا، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخصا.