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شاهد: ملك المغرب يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد حركة حماس

شاهد: ملك المغرب يقيم مأدبة عشاء على شرف وفد حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، مأدبة عشاء على شرف وفد المكتب السياسي لحركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، الذي حل في زيارة للبلاد بدعوة من حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك في تقرير للقناة الأولى المغربية الرسمية، نشرته مساء أمس الجمعة، حيث أفاد التقرير بأن حفل العشاء احتضنه قصر الضيافة بالعاصمة الرباط، الذي يخصص عادة لاستضافة حفلات عشاء ضيوف المغرب الكبار.

وحضر الحفل رئيس، المغربية سعد الدين العثماني، وعدد من ممثلي الأحزاب والنقابات المغربية.

 

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