الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من الضفة ويستدعي آخرين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدة مواطنين من القدس ورام الله وجنين والخليل.ومن مدينة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي صلاح كشعم من حي بطن الهوى ببلدة سلوان.ومن جنين اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من ليلة أمس أسيرا محررا، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مدخل مدينة قلقيلية.وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر غسان عدنان الأطرش (46 عاماً) بعدما أوقفت مركبته خلال عودته مع زوجته وأبنائه الثلاثة من زيارة لمدينة قلقيلية.ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عثمان محمد حماد، أثناء مروره من مدخل بلدة سلواد شرق المدينة.وقرب نابلس شهد حاجز بيت فوريك في ساعات الليل إجراءات أمنية واغلاقات تزامنا مع قيام الاحتلال بتفجير جسم مشبوه وضع بالقرب من الحاجز.واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وسلمت طلبت استدعاء للأسيرين المحرريْن يوسف أبو رأس وسليم الرجوب من بلدة دورا بعد مداهمة منزليهما.كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر عيسى عوض من مسافر يطا واقتادته الى جهة غير معلومة.