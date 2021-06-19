تقديرات إسرائيلية: حماس قد تستأنف إطلاق الصواريخ.. والجيش يستعد لأيام من القتال بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال وسائل إعلام إسرائيلية، إنه في المؤسسة الأمنية يقدّرون بأن حركة حمـاس لن تتردد في الانتقال إلى إطلاق الصواريخ، إذا لم يحصل أي تقدم في المفاوضات على المدى القريب.وذكر موقع (واللا) "بينما في إسرائيل يصرّون على تغيير المعادلة التي كانت قائمة في غلاف غزة قبل عملية "حارس الأسوار" سواء من الناحية العملياتية أو في المفاوضات الجارية".وأشار إلى أن إسرائيل تنوي الرد على كل خرق لوقف إطلاق النار، لكن أيضا حمـاس لن تتنازل عن سقف المطالب التي حددتها في محادثات المفاوضات للوصول إلى ترتيب في قضية الأسرى والمفقودين ورفضها نقل المنحة القطرية من خلال السلطة الفلسطينية.وحسب التقديرات في "إسرائيل" إذا لم يحدث تغيير فلن ينتهي التوتر مع حمـاس بإطلاق البالونات الحارقة فقط، لذلك أوعز رئيس الأركان كوخافي للاستعداد لأيام من القتال في قطاع غزة وتعزيز التأهب في بطاريات القبة الحديدية.