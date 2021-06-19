بينت يوجه رسالة حادة لنتنياهو

رام الله - دنيا الوطنبعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، رسالة لسلفه بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء.وقال بينت في رسالته لنتنياهو: "أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس".كما أفيد بأنه سيتم طرح تعديل قانوني الأسبوع المقبل في الكنيست بموجبه يجب أن يقوم أي رئيس وزراء منتهية ولايته بإخلاء المقر الرسمي في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.وكانت صحيفة (هآرتس)، ذكرت أن مكتب نتنياهو أتلف وثائق يوم الأحد الماضي قبل دخول رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت إلى المكتب بعد منح الثقة لحكومته.ووفق الصحيفة، فقد أمر رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو بتمزيق الوثائق التي حفظت في خزنات المكتب، والتي تشمل عادة جداول زمنية لكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها.في المقابل، نفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.