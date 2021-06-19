عاجل

  • إطلاق نار من جنود الاحتلال تجاه عدد من الشباب اقتربوا من السياج شرق خزاعة جنوب قطاع غزة

  • التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

  • رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية:"رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية

دولي

بينت يوجه رسالة حادة لنتنياهو

بينت يوجه رسالة حادة لنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، رسالة لسلفه بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء.

وقال بينت في رسالته لنتنياهو: "أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس".

كما أفيد بأنه سيتم طرح تعديل قانوني الأسبوع المقبل في الكنيست بموجبه يجب أن يقوم أي رئيس وزراء منتهية ولايته بإخلاء المقر الرسمي في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وكانت صحيفة (هآرتس)، ذكرت أن مكتب نتنياهو أتلف وثائق يوم الأحد الماضي قبل دخول رئيس الحكومة الجديد نفتالي بينيت إلى المكتب بعد منح الثقة لحكومته.

ووفق الصحيفة، فقد أمر رئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو بتمزيق الوثائق التي حفظت في خزنات المكتب، والتي تشمل عادة جداول زمنية لكبار الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها.

في المقابل، نفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.

أخبار ذات صلة

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 4 ملايين

وفيات (كورونا) حول العالم تقترب من 4 ملايين

بينت لـ &#34;نتنياهو&#34;: أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء

بينت لـ "نتنياهو": أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء

تركيا: أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ &#34;أطمجه&#34; المضاد للسفن

تركيا: أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ "أطمجه" المضاد للسفن

الهند: أكثر من 27 ألف إصابة نشطة بـ &#34;الفطر الأسود&#34;

الهند: أكثر من 27 ألف إصابة نشطة بـ "الفطر الأسود"

شاهد: مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

شاهد: مقتل سبعة أشخاص جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

الأردن.. أكثر من 55 إصابة بمتحورات (كورونا) البرازيلي والهندي والجنوب إفريقي

الأردن.. أكثر من 55 إصابة بمتحورات (كورونا) البرازيلي والهندي والجنوب إفريقي

قتلى وجرحى بانفجار صهريج في نيجيريا

قتلى وجرحى بانفجار صهريج في نيجيريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطنًا من سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنًا من سلواد شرق رام الله

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مدينة جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مدينة جنين على حاجز عسكري

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

مسؤول إسرائيلي: نحن على بعد أسابيع أو أشهر لعملية عسكرية جديدة.. وهذه الأمور ستُشعلها

مسؤول إسرائيلي: نحن على بعد أسابيع أو أشهر لعملية عسكرية جديدة.. وهذه الأمور ستُشعلها

منوعات

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بملامحها المختلفة

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بملامحها المختلفة

شاهد كيف استهزأ محمد الترك بدنيا بطمة بسبب وزنها

شاهد كيف استهزأ محمد الترك بدنيا بطمة بسبب وزنها

شاهد: أحلام تسلّم تاج &#34;الملكة&#34; لشريهان.. هل تخلت عن اللقب؟

شاهد: أحلام تسلّم تاج "الملكة" لشريهان.. هل تخلت عن اللقب؟

مصرع نجم سوشيال ميديا وزوجته ونجاة جنينها.. تعرف عليهم

مصرع نجم سوشيال ميديا وزوجته ونجاة جنينها.. تعرف عليهم

شاهد: حفيدة سوسن بدر تبهر الجمهور بجمالها

شاهد: حفيدة سوسن بدر تبهر الجمهور بجمالها

صور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم في جدة

صور.. عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم في جدة

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

عربي

النيابة التونسية تقرر فتح تحقيق حول محاولة اغتيال قيس سعيد

النيابة التونسية تقرر فتح تحقيق حول محاولة اغتيال قيس سعيد

جيش الاحتلال يحبط عملية تهريب أسلحة من لبنان

جيش الاحتلال يحبط عملية تهريب أسلحة من لبنان

الجزائر: إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

الجزائر: إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من (كورونا)

مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من (كورونا)