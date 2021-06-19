بينت لـ "نتنياهو": أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينت، أمهل زعيم المعارضة، بنيامين نتيناهو، أسبوعين، لإخلاء مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتلة.وقال بينت في رسالته لـ "نتنياهو": "أمامك أسبوعان فقط لإخلاء مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع بلفور بالقدس".وأضافت القناة بأنه سيتم طرح تعديل قانوني الأسبوع المقبل في (كنيست) بموجبه يجب أن يقوم أي رئيس وزراء منتهية ولايته بإخلاء المقر الرسمي في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز (14 يوماً) من تاريخ أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.