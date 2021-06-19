تركيا: أردوغان يعلن نجاح اختبار صاروخ "أطمجه" المضاد للسفن

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نجاح اختبار صاروخ "أطمجه" المضاد للسفن، في آخر اختبار له قبل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية.وقال: إن الصاروخ المحلي الصنع تمكن من إصابة هدفه، موضحا أنه لأول مرة تم وضع سفينة كهدف لصاروخ "أطمجه" محققا إصابة كاملة، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وأشار إلى أن "السيف الفولاذي للوطن الأزرق -صاروخ أطمجه- تمكن من إصابة سفينة لأول مرة كهدف له، قبل إدراجه ضمن ترسانة الأسلحة اليوم.. نبارك لقواتنا المسلحة والبحرية".ونشر الرئيس التركي مقطعا مصورا لصاروخ "أطمجه" قبل الاختبار ولحظة إصابة الهدف.