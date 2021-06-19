الهند: أكثر من 27 ألف إصابة نشطة بـ "الفطر الأسود"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الهندية، الجمعة، تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة نشطة بعدوى "الفطر الأسود" في أنحاء البلاد.وقال وزير الكيماويات والأسمدة، مانسوخ ماندافيا، في بيان، "بلغ إجمالي الإصابات بالفطر الأسود، 27 ألفا و142"، دون ذكر إجمالي ما تم تسجيله في اليومين الأخيرين.وأضاف البيان أن "الهند زادت إنتاجها المحلي من الأدوية المستخدمة في علاج عدوى الفطر الأسود"، حسب ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن "الحكومة لديها كمية كافية من الأدوية لعلاج الإصابات بالفطر الأسود".وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، قال وزير الصحة هارش فاردان، إن بلاده "سجلت أكثر من 28 ألف إصابة نشطة بالفطر الأسود، 86% منها أصيب أصحابها سابقا بفيروس (كورونا)".وفيما تشهد الهند حاليا انخفاضا في الإصابات اليومية بـ (كورونا)، فإن انتشار عدوى "الفطر الأسود" تشكل تحديا صحيا جديدا في البلاد.بدوره، قال ناريش ك. باندا، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في معهد الدراسات العليا للتعليم الطبي والبحوث شمالي البلاد، إن "هناك انخفاضا في إصابات الفطر الأسود".وأضاف: "نتوقع أن يكون الوضع على ما يرام في غضون أسبوعين".والفطر الأسود، عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة التعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان، أو بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".