التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية
أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.
وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.
وحصل منافسو رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.
وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية: إن رئيسي حصل على 62% من الأصوات مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.
وكان المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي اليوم السبت، أقر بالهزيمة، وبارك لرئيسي "فوزه في الانتخابات".
وكان المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي اليوم السبت، أقر بالهزيمة، وبارك لرئيسي "فوزه في الانتخابات".
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