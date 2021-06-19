التلفزيون الإيراني يعلن فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية: إن "رئيسي" حصل على أكثر من 17 مليون صوت من إجمالي 28 مليونا بحسب النتائج الأولية.





وحصل منافسو رئيسي الثلاثة حصدوا معا 17.8 مليون صوت.





وقالت لجنة الانتخابات الإيرانية: إن رئيسي حصل على 62% من الأصوات مقابل 11 % لأقرب منافسيه محسن رضائي.



وكان المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبد الناصر همتي اليوم السبت، أقر بالهزيمة، وبارك لرئيسي "فوزه في الانتخابات".



رام الله - دنيا الوطن