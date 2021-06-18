قتلى وجرحى بانفجار صهريج في نيجيريا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة إدارة الطوارئ النيجيرية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر انفجار صهريج وقود واندلاع النار به في لاغوس كبرى مدن البلاد.وأشارت المصادر إلى أن "الحادث وقع الخميس، في طريق بمنطقة أكيغا، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث صهاريج الوقود في نيجيريا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال مدير الوكالة في لاغوس، يمي اوكي-اوسانيانتولو: "تأكد مقتل 5 أشخاص بالحادث، إذ انتشلت جثث 3 منهم من موقع الحادث، فيما توفي اثنان في المستشفى".وأشار إلى "إصابة 13 شخصا، وتضرر 22 مركبة وبعض المباني بالجوار".من جهته، أكد المسؤول في وكالة الطوارئ إبراهيم فارينلوي، أن "الحادث نتج عن تسرب الوقود من الصهريج".ولقي 12 شخصا مصرعهم ودمرت عشرات المنازل في أبريل الماضي، عقب انقلاب شاحنة صهريج، واشتعال النيران في الوقود في ولاية بنوي وسط البلاد.