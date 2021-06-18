الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته







وكان الرئيس قد منح عام 2019 الشاعر مروان مخول، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لإبداعاته الشعرية، وإسهاماته الأدبية التي أثرت المشهد الفلسطيني، وشكلت إضافة نوعية للشعر الوطني.

وأعرب، خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة بوفاة الفقيدة، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ظهر اليوم، اتصالا بالشاعر مروان مخول معزياً بوفاة شقيقته فيروز (٣٨ عاماً) التي قضت في حادث سير مؤسف اول امس في الجليل.