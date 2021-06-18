الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القصف الإسرائيلي الهمجي الليلة لأراضي المواطنين ومواقع المقاومة بقطاع غزة وترويع الآمنين في بيوتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.وقالت الجبهة، إن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة الثنائي بينت - لابيد، حكومة العدوان والتوسع الاستيطاني الاستعماري والضم، تعمل كل ما بوسعها لتغيير المعادلة التي فرضها شعبنا الفلسطيني في معركة «سيف القدس» على «لصوص الأسوار» وفرض قواعد جديدة بعد الهزيمة التي منيت بها حكومة نتنياهو».وأكدت الجبهة أن شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة «سيف القدس». مضيفة: «المقاومة الفلسطينية ومنها كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية حماقة إسرائيلية، ولعل الدروس الغنية التي رسمتها المعركة الأخيرة، ما زالت تقض مضاجع قادة العدو، مدنيين وعسكريين».