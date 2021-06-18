شؤون فلسطينية

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القصف الإسرائيلي الهمجي الليلة لأراضي المواطنين ومواقع المقاومة بقطاع غزة وترويع الآمنين في بيوتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وقالت الجبهة، إن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة الثنائي بينت - لابيد، حكومة العدوان والتوسع الاستيطاني الاستعماري والضم، تعمل كل ما بوسعها لتغيير المعادلة التي فرضها شعبنا الفلسطيني في معركة «سيف القدس» على «لصوص الأسوار» وفرض قواعد جديدة بعد الهزيمة التي منيت بها حكومة نتنياهو».

وأكدت الجبهة أن شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة «سيف القدس». مضيفة: «المقاومة الفلسطينية ومنها كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أية حماقة إسرائيلية، ولعل الدروس الغنية التي رسمتها المعركة الأخيرة، ما زالت تقض مضاجع قادة العدو، مدنيين وعسكريين».

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

مسؤول إسرائيلي: نحن على بعد أسابيع أو أشهر لعملية عسكرية جديدة.. وهذه الأمور ستُشعلها

مسؤول إسرائيلي: نحن على بعد أسابيع أو أشهر لعملية عسكرية جديدة.. وهذه الأمور ستُشعلها

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

الحكومة تعلن إلغاء اتفاق تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي لعدم مطابقتها للمواصفات

الحكومة تعلن إلغاء اتفاق تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي لعدم مطابقتها للمواصفات

الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

الرئيس عباس يهاتف الشاعر مخول معزياً بوفاة اخته

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

الديمقراطية: شعبنا لن يسمح لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة سيف القدس

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال في قرية النبي صالح

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

﻿مجلس الإفتاء يدعو العرب والمسلمين للذود عن رسولهم الكريم

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة شمال نابلس

ناشد عبر &#34;دنيا الوطن&#34;.. الرئيس يوعز بتقديم العلاج للطفل تامر حجيله من غزة

ناشد عبر "دنيا الوطن".. الرئيس يوعز بتقديم العلاج للطفل تامر حجيله من غزة

المالكي يطلع نظيريه الباكستاني والماليزي على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا

المالكي يطلع نظيريه الباكستاني والماليزي على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا

منوعات

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف &#34;القادم صادم&#34;

شاهد: نزار الفارس يهدد رانيا يوسف "القادم صادم"

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد: فاشينيستا كويتية ترقص بجنون مع زوجها وتثير الجدل

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

شاهد: حورية فرغلي تكشف عن صور لها قبل الحادث والعمليات الصعبة

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما آخر التطورات في حالة دلال عبد العزيز الصحية؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط عمرو دياب بقصة حب جديدة؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

ما حقيقة ارتباط سمية الخشاب بعمر كمال؟

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: أحمد حلمي حديث الجمهور بصورة وسؤال غريب

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد: سعد رمضان يعرض نفسه للانتقاد بسبب هذا الوشم

شاهد ماذا قال والد متسابق &#34;ذا فويس كيدز&#34; بعد قرار حبسه

شاهد ماذا قال والد متسابق "ذا فويس كيدز" بعد قرار حبسه

عربي

جيش الاحتلال يحبط عملية تهريب أسلحة من لبنان

جيش الاحتلال يحبط عملية تهريب أسلحة من لبنان

الجزائر: إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

الجزائر: إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من (كورونا)

مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من (كورونا)

مجلس الوزراء الكويتي: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح (كورونا)

مجلس الوزراء الكويتي: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح (كورونا)