بكدار تسلم الصحة بغزة أحدث جهاز للتصوير الطبقي

رام الله - دنيا الوطنسلم المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) بتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية إلى المستشفى الأوروبي في قطاع غزة جهاز التصوير الطبقي Philips CT SCAN 128 slice وملحقاته بقيمة 603690 دولار بهدف تمكين الجهاز الصحي في المحافظات الجنوبية.ويعد الجهاز الطبقي من أحدث الاجهزة الطبية المستخدمة للأشعة ولأول مرة يتم توريده لوزارة الصحة في غزة رغم معيقات إدخاله من الجانب الإسرائيلي.وصرح رئيس المجلس، محمد أبو عوض "إن الدفعة الجديدة هي الرابعة عشر من المساعدات المقدمة للجهاز الصحي في قطاع غزة، وتبلغ قيمتها 2.8 ملايين دولار، وهي جزء من منحة الصندوق الكويتي للتنمية، لدعم الجهاز الصحي في القطاع".وأضاف أن لجنة تضم مدير عام المجلس في قطاع غزة محمد النجار، ومندوباً عن وزارة الصحة فتحي ابو وردة، قامت بتسليم الجهاز لوزارة الصحة في غزة.وأعرب أبو عوض، عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة على هذه المكرمة، وللصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، لما قدموه من تسهيلات؛ لوصول تلك الأجهزة، لتمكين المستشفيات في القطاع.