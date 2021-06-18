مسؤول إسرائيلي: نحن على بعد أسابيع أو أشهر لعملية عسكرية جديدة.. وهذه الأمور ستُشعلها

رام الله - دنيا الوطننقلت القناة 12، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله: "نحن على بعد أسابيع أو أشهر قليلة من عملية عسكرية جديدة مع قطاع غزة، أو على ا لأقل جولة قتال لعدة أيام".وبحسب القناة، فقد اكد المسؤول الإسرائيلي، ان هناك أربع نقاط قد تشعل فتيل التصعيد، الأولى أموال المنحة القطرية، والثانية مفاوضات التهدئة، والثالثة سياسة الرد على البالونات الحارقة، والرابعة قضية الأسرى والمفقودين.وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت، مساء أمس الخميس، عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة.