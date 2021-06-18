الأردن: اعتداء الاحتلال على المصلين بالأقصى انتهاك سافر لحرمة المسجد

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن ما قامت به شرطة الاحتلال اليوم عقب صلاة الجمعة هو انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامة المصلين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وطالب الفايز، سلطات الاحتلال باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد.كما طالب الفايز، سلطات الاحتلال بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.