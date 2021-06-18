النيابة التونسية تقرر فتح تحقيق حول محاولة اغتيال قيس سعيد

رام الله - دنيا الوطنأكّد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسمها، محسن الدالي، في تصريح صحفي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالبحث ومباشرة التتبعات بخصوص ما تم تداوله على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بشأن وجود مخطط لمحاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الترخاني، أفاد، الخميس، بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة"، حول ما تضمنه تصريح رئيس الدولة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقد انطلقت هذه الأبحاث، على إثر الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة، التي أذنت، الخميس، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس "بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك"، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال لقائه الثلاثاء الماضي، بعدد من رؤساء الحكومات السابقين بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، إن "من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال".