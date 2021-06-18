شكري: يجب تحريك الجمود الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصولاً لعملية تفاوضية شاملة





وأكد شكري، على استمرار مصر، القيام بدورها في دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).



في السياق، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم الأوضاع مُجددًا، فضلًا عن الدفع قُدمًا بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، مؤكداً على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنتلقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، أكد خلاله على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.