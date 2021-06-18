الرئيس يوعز بتقديم العلاج للطفل تامر حجيله من غزة

رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتقديم العلاج اللازم للطفل المريض تامر عادل حكمت حجيله، من حي الشجاعية في قطاع غزة.ويعاني الطفل حجيله من انتفاخ بالجسم واصفرار لون الجلد، حيث أظهر التشخيص الطبي أن ذلك ناتج عن احتباس ماء القلب، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت عائلة الطفل تامر حجيله وجهت مناشدة للرئيس، لتوفير العلاج اللازم لطفلها، ونقله إلى مستشفيات مختصة، حيث أوعز سيادته إلى وزارة الصحة، والهيئة العامة للشؤون المدنية بعمل الإجراءات اللازمة لعلاج الطفل.