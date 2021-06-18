شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون خربة طانا شرقي نابلس

مستوطنون يقتحمون خربة طانا شرقي نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وتمركزوا في محيط عين المياه الفوقا.

ورصد مواطنون تواجد أعداد من المستوطنين قبل ظهر اليوم، أدوا طقوس تلمودية في محيط العين التي تعد مقدسة لهم، حسب مزاعمهم.

وأفاد أهالي البلدة أن اقتحام عيون المياه في خربة طانا تكرر في الفترة الأخير، خاصة خلال أيام الجمع من كل أسبوع.

وتقع خربة طانا على بعد خمسة كيلو مترات من بلدة بيت فوريك، ويبلغ عدد سكانها قرابة250 مواطن، يعمل اغلبهم في تربية ورعي المواشي والزراعة، وتتعرض المنطقة لمحاولات حثيثة من قبل الاحتلال للسيطرة عليها وإرغام السكان على تركها.

وتعرضت غالبية مباني القرية إلى الهدم من قبل قوات الاحتلال والتي أقدمت أيضا على سد المداخل التي كان يستخدمها السكان، حيث نُفذت عملية الهدم بادعاء البناء غير المرخص في داخل منطقة تدريبات عسكرية.

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