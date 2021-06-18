جيش الاحتلال يحبط عملية تهريب أسلحة من لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إحباط "محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان"وقال أدرعي، في بيان صحفي: "رصدت قوات الجيش والشرطة في ساعات الصباح الباكر، مشتبه به قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي"وكشف أن "قوات الجيش تعقبت بدقة محاولة التهريب وأحبطتها"وألقى جيش الاحتلال القبض على المشتبه به وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت على 12 مسدسا، وتمت إحالته الى التحقيق، بحسب أدرعي.