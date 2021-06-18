الجزائر: إيقاف 7 أشخاص بتهمة تزوير الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأوقفت محكمة جزائرية، 7 أشخاص على ذمة التحقيق بتهمة تزوير الانتخابات النيابية في ولاية مسيلة (شرق) وفق إعلام محلي.ونقلت فضائية "الشروق" عن بيان للنائب العام بولاية مسيلة، أنه "تم اليوم إيداع 7 أشخاص الحبس على ذمة التحقيق بتهم الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت".ووفق البيان، "فإن المتهمين وهم من المشرفين على مركز الانتخابات توبعوا بعد شكوى من فرع السلطة المستقلة للانتخابات بالولاية حول حدوث تزوير للنتائج بمركز بلدية المعاريف".وحسب النائب العام، فإن "محاكمة المتهمين ستبرمج لاحقا" دون تحديد تاريخ لذلك.