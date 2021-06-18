مصر: تجاوزنا ذروة الموجة الثالثة من (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن مصر تجاوزت ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وقال تاج الدين وفق ما نقل موقع (اليوم السابع): "الفيروسات تتحور لتعيش، للتغلب على الجهاز المناعي".وأوضح أنه "حتى هذه اللحظة اللقاحات الموجودة قادرة على التأثير على كافة التحورات التي ظهرت لفيروس كورونا، والتطعيم يعطى مناعة لمدة زمنية معينة".وتابع: "المواطن سيحتاج تطعيما دوريا، وهناك احتمال أن الشخص الذى مر على تطعيمه 6 أشهر، تكون نسبة إصابته بكورونا كالذي لم يتلق التطعيم".وأشار تاج الدين إلى أن "بعض الدول التي مر على تطعيم مواطنيها فترة، بدأت منح المواطنين جرعة ثالثة منشطة من لقاح كورونا".