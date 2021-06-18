دولي

الصحة العالمية تؤكد وجود "دلتا" كورونا في 80 دولة

الصحة العالمية تؤكد وجود "دلتا" كورونا في 80 دولة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت منظمة الصحة العالمية، أن "دلتا كورونا" وهي السلالة التي انتشرت في الهند موجودة الآن في أكثر من 80 دولة حول العالم.

وقالت المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لـ "كورونا" ماريا فان كيركوف في تصريحات نقلتها وكالة (رويترز): إن هذه السلالة انتشرت في أكثر من 80 دولة، وأظهرت المتغيرات المثيرة للقلق زيادة في قابلية الانتقال.

وأعلنت المنظمة، الشهر المنصرم، أن متغير دلتا يمثل "متغيرا مثيرا للقلق"، وقامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها هذا الأسبوع بترقية تصنيفها للدلتا من "متغير مثير للاهتمام" إلى "متغير مثير للقلق".

وأكدت كيركوف أن الانتشار يعني أن لدى الفيروس طفرات تسمح له بالالتصاق بالخلية وإصابتها بسهولة أكبر، ما يعني إمكانية انتشاره بسهولة أكبر.

وكان عميد كلية الصحة العامة في جامعة براون أشيش جها، أكد أن متغير دلتا أكثر عدوى بكثير من أي متغير رأيناه خلال هذا الوباء بأكمله.

وشدد على أنه أكثر فتكا بالنسبة للأشخاص الذين يصابون به، مشيرا إلى أن اللقاحات تصمد بشكل عام، مؤكدا أن المزيد من الإصابات في الطريق.

وعن أعراض هذا البديل، قال إن الصداع والتهاب الحلق هما نوع من السمات الرئيسية له.

يذكر أن السلالة التي يطلق عليها "دلتا" كانت قد انتشرت بشكل واسع في الهند، وتسببت في إحداث طفرة قياسية في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، ثم أصبحت هي السلالة المهيمنة على الحالات في المملكة المتحدة، رغم أن برامج التطعيم في بريطانيا تعتبر إحدى أكثر البرامج نجاحا في العالم.

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